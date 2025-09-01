Lleva Partido Verde útiles escolares

Luego de que instituciones públicas; entidades altruistas o de asistencia privada entregaran útiles escolares para aliviar la economía popular, partidos políticos no quisieron dejar pasar la oportunidad.

La directiva local del Partido Verde, entregó dotaciones de colores, cuadernos, libretas, lápices y plumas a padres de familia.

Rubén López Sánchez, presidente del PV en Río Bravo, presidió la entrega de estos artículos a jefes de hogar que de esta forma, aminoran gastos en el retorno a clases de sus hijos.

Apoyando a la economía familiar mediante el programa de la Secretaría de Grupos Vulnerables del Comité Verde Río Bravo, a cargo de Adriana Puente, se realizó la entrega de útiles escolares y mochilas.

Lo anterior para apoyar a las familias riobravenses en este regreso a clases", cuando esté lunes 1 de septiembre, inicie el ciclo escolar 2025-2026.

"Las mochilas entregadas incluyen todo lo necesario para los estudiantes:

"Lápices, plumas, cuadernos, lonchera, colores, tijeras, resistol, gel y toallitas antibacteriales, entre otros materiales", dijo López Sánchez.

"Este esfuerzo fue posible gracias al respaldo de amigos y compañeros del Partido Verde que se sumaron a esta noble causa", entre ellos , los siguientes militantes: