Refuerzan la vacunación

Como parte del esquema de vacunación de la temporada invernal, esperan nueva dotación de vacuna de refuerzo contra el Covid-19 en módulos de la Secretaría de Salud en el Municipio, en donde ya se cuenta nuevamente con vacuna contra la influenza estacional.

¿Cuál es la importancia de la vacunación?

Entrevistada por el reportero, Adriana Edith Llanas Alba, jefe del departamento de medicina preventiva en el Centro de Salud Río Bravo, dio a conocer que es importante la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, pero también contra el Covid. Reveló que se ha tenido una buena demanda e interés de la población por inmunizarse contra estas afecciones que acechan y se acrecientan en la temporada de invierno.

¿Qué ocurre con las vacunas para recién nacidos?

Otro de los biológicos que se agotó es la dosis para los recién nacidos BCG que se aplicó a partir del 4 de noviembre, por lo que ya elaboran nueva lista de espera. Una vez que llegue nueva remesa se comenzará a aplicar los miércoles a partir de las 8:00 horas.