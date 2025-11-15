Sigue puente de ayuda a Veracruz

La solidaridad de actores sociales de Río Bravo con damnificados de las lluvias en octubre del Estado de Veracruz, sigue vigente, pues las necesidades persisten.

¿Qué ocurrió?

Rosario Vargas Sánchez, fundadora de Casa de las Colonias, vuelve a tender la mano a familias afectadas por las inundaciones en la entidad veracruzana. "Con el corazón puesto en la solidaridad y la mirada firme en ayudar a quienes más lo necesitan", Vargas Sánchez se prepara para viajar por segunda ocasión a los municipios de Veracruz que semanas atrás fueron devastados por severas inundaciones.

Tras instalar un centro de acopio y convocar a la comunidad a sumar esfuerzos, logró reunir una importante cantidad de víveres, que fueron convertidos en despensas destinadas a aliviar la difícil situación de decenas de familias que lo perdieron todo.

¿Cuál es la respuesta de los involucrados?

Pero su compromiso va más allá, con recursos propios, la regidora cubrirá los gastos de traslado y realizará aportaciones adicionales para asegurar que la ayuda llegue directamente a quienes aún luchan por recuperarse. "Será este fin de semana cuando emprenda el viaje hacia Veracruz, llevando no sólo alimentos y artículos de primera necesidad, sino también esperanza y el mensaje de que, incluso en los momentos más duros, siempre hay manos dispuestas a levantar a quienes han caído", dijo como mensaje.