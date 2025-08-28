Arrasa incendio con vivienda de familia

Familia casi queda en la calle y salva la vida, luego de que su modesta vivienda fuera arrasada por el fuego la madrugada del miércoles en la colonia Morelos.

En las primeras horas, vecinos de la calle Ébano 403 reportaron a Protección Civil y Bomberos que una casa-habitación ardía incesantemente.

El director de la dependencia Josué Macías Ríos, quien encabezó las labores de combate al fuego, dispuso a elementos de Protección Civil y Bomberos para suprimir el fuego.

Desafortunadamente todo se salió de control y la familia de la señora Isidora Saldaña.

La ignición propició llamas que rápidamente se extendieron, consumiendo paredes, techo, enseres y muebles, logrando escapar el morador.

Los elementos de Bomberos rápidamente atendieron el siniestro; no obstante, las pérdidas son de decenas de miles de pesos.

Por lapso de casi 45 minutos se prolongaron los esfuerzos contra el fuego, logrando suprimir la amenaza, no sin grandes pérdidas para la familia.