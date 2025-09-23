Alista MC casa de enlace

Del partido Movimiento Ciudadano, llevan a cabo los preparativos para lo que será la casa de enlace de Luis Donaldo Colosio Riojas próximamente en el Municipio.

La información la dieron a conocer a este medio de comunicación, Luis Daniel Palmillas Moreira, integrante de la coordinadora nacional, Juanjo Salazar consejero nacional, Paulina Rivera delegada estatal, acompañados de la senadora Tabita Ortiz, Ericka de la Garza, y Benito Villarreal.

Dieron a conocer que, efectivamente, en próximos días será el evento del corte de listón de la casa de enlace de Luis Donaldo Riojas, y que para ello continúan trabajando de manera coordinada, afinando la logística y los preparativos.