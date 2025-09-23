Alista MC casa de enlace

Alista MC casa de enlaceEn próximos días será el evento del corte de listón de la casa de enlace de Luis Donaldo Riojas
Del partido Movimiento Ciudadano, llevan a cabo los preparativos para lo que será la casa de enlace de Luis Donaldo Colosio Riojas próximamente en el Municipio.
La información la dieron a conocer a este medio de comunicación, Luis Daniel Palmillas Moreira, integrante de la coordinadora nacional, Juanjo Salazar consejero nacional, Paulina Rivera delegada estatal, acompañados de la senadora Tabita Ortiz, Ericka de la Garza, y Benito Villarreal.
Dieron a conocer que, efectivamente, en próximos días será el evento del corte de listón de la casa de enlace de Luis Donaldo Riojas, y que para ello continúan trabajando de manera coordinada, afinando la logística y los preparativos.
"Seguimos dando pasos firmes como parte de una segunda fuerza política, en el que todos tienen cabida, con más energía y vigor que nunca, siempre buscando una mejor calidad de vida para las familias en todo el país", expresaron.