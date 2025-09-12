Por finalizar entrega de tarjetas del Bienestar

Está por finalizar la entrega de cientos de tarjetas del Banco del Bienestar de los programas federales Pensión Mujeres Bienestar y adultos mayores de 65 años en adelante.

Al respecto, la coordinadora regional de los programas en mención, Selene López Sánchez, explicó al reportero que las tarjetas corresponden a todas aquellas personas adultas que se apuntaron durante los meses de mayo y junio.

A la mayoría se les está llamando por teléfono para que acudan por el plástico, ya sea en las oficinas centrales ubicadas en el Mercado Ejidal o bien en el local contiguo a las instalaciones del Cader 05, por calle Coahuila Sur.

Es importante que todas las personas beneficiadas a las que se les está citando acudan en tiempo y forma; cuando vean el mensaje BIENESTAR en su teléfono celular, lo deben atender al momento.