Por finalizar entrega de tarjetas del Bienestar

De los programas federales Pensión Mujeres Bienestar y adultos mayores de 65 años en adelante
  • Por: Armando González
  • 12 / Septiembre / 2025 -
El sábado finaliza la entrega de cientos de tarjetas del Banco del Bienestar a adultos mayores.

Está por finalizar la entrega de cientos de tarjetas del Banco del Bienestar de los programas federales Pensión Mujeres Bienestar y adultos mayores de 65 años en adelante.

Al respecto, la coordinadora regional de los programas en mención, Selene López Sánchez, explicó al reportero que las tarjetas corresponden a todas aquellas personas adultas que se apuntaron durante los meses de mayo y junio.

A la mayoría se les está llamando por teléfono para que acudan por el plástico, ya sea en las oficinas centrales ubicadas en el Mercado Ejidal o bien en el local contiguo a las instalaciones del Cader 05, por calle Coahuila Sur.

Es importante que todas las personas beneficiadas a las que se les está citando acudan en tiempo y forma; cuando vean el mensaje BIENESTAR en su teléfono celular, lo deben atender al momento.

La entrega termina este sábado, y quienes no acudan al llamado, deberán esperar nuevas fechas, ya que las tarjetas son resguardadas hasta nuevo aviso para que, después del trámite, queden registradas como recibidas en el sistema y se active.

