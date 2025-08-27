Intimidan a ecologistas riobravenses

Intimidan a ecologistas riobravensesPor medio de un comunicado oficial por parte de ecologistas riobravenses, fue dado a conocer una intimidación
Por medio de un comunicado oficial por parte de ecologistas riobravenses, fue dado a conocer una intimidación en una manifestación pacífica en el Golfo de México.
Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la Asociación Civil Conibio Global, fue quien hizo público el amedrentamiento a embarcaciones que participaban en la Operación Golfo de México la tarde-noche del pasado 25 de agosto.
"El día de hoy, durante nuestra segunda activación Operación Golfo de México, realizada en la zona segura conforme al Aviso Náutico 224/2025, el equipo de Conibio Global A.C. y medios de comunicación nacionales e internacionales fuimos testigos de un hecho sumamente grave que atenta contra nuestra soberanía y la seguridad de nuestros tripulantes".
"Durante el desarrollo de la activación, dos helicópteros con matrícula estadounidense ingresaron a territorio mexicano, posicionándose a escasos 100 metros del grupo de alto nivel del Gobierno Federal que se encontraba supervisando la zona".
Ibarra fue quien descubrió los restos de los cohetes de Space X en el lado mexicano, poniendo de relieve el peligro que representan para la fauna endémica.