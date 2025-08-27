Ebria impacta y derriba barda

Joven infractora que se dio a la fuga, fue identificada por vecinos del fraccionamiento Río Bravo, luego de que, por la madrugada, chocara su vehículo contra propiedad privada.

Los hechos se registraron poco antes de las 2:30 horas, cuando la conductora de un auto Chevrolet Lumina color blanco, cuatro puertas, se impactó contra una pared exterior de una vivienda.

El incidente vial tuvo lugar en la calle Guanajuato con Yucatán, luego de que, por el estado inconveniente y la velocidad, la infractora perdiera el control de la unidad.

Los vecinos identificaron a la joven como Deyanira Álvarez, como la autora de este accidente que, por imprudencia y el consumo de alcohol, dio como resultado cuantiosos daños materiales.

Para no responder por los estragos ocasionados, la presunta responsable, se dio a la fuga, señalaron los vecinos testigos del hecho, quienes dieron parte a las autoridades de vialidad.