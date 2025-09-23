Aumentan los trámites de doble nacionalidad

Aumentan los trámites de doble nacionalidadLa doble nacionalidad es uno de los trámites que han tenido mayor demanda, así como los matrimonios
La doble nacionalidad es uno de los trámites que han tenido mayor demanda, así como los matrimonios en las inmediaciones de puentes internacionales, tanto de personas adultas como jóvenes y menores.
Sobre el hecho, la licenciada María Luisa García Martínez, especialista en la materia y reconocida abogada, explicó al respecto a este medio de comunicación que, efectivamente, son trámites de los más solicitados en los últimos meses.
"Se trata de personas, en los casos de adultos, que viven allá, y quieren tener una doble nacionalidad para algún trámite en México, para adquirir una propiedad, o en el caso de menores de edad poder estar en escuelas en el país".
O en el otro extremo, al revés, es decir, de ciudadanos americanos que viven en algún lugar del país, al igual que los matrimonios en los cruces fronterizos, debido a diversas causas, buscando con ello formalizar la unión para después hacer una petición.