Tres detenidos luego de fuerte accidente

Tres personas detenidas y remitidas a las celdas de Seguridad Pública por intentar agredir a un afectado luego de un accidente vial ocurrido en la calle Guanajuato.

Del caso tomaron conocimiento elementos de tránsito, en el que participaron un vehículo Ford Fusion color gris sin placas de circulación, modelo 2016, cuyo conductor dijo responder al nombre de Juan Rodríguez, de 46 años de edad, con domicilio en la colonia Solidaridad.

El otro es un carro Pontiac G6 color blanco con placas de Texas, el cual era conducido por Fermín Celestino, de 31 años de edad, acompañado por su hermano y su primo Alberto Celestino.