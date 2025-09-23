Por acabar el mes del testamento

El Colegio de Notarios Públicos en el Municipio viene exhortando a la población en general para que aprovechen septiembre, que es el mes del testamento, con descuento del 50 por ciento.

Entrevistado por este medio de comunicación, el licenciado Juan Alonso Camarillo, presidente del Colegio de Notarios Públicos en la ciudad, dijo que desde el día 1 de septiembre arrancó lo que es el mes del testamento.

"Ya cumplimos 14 años en esto del mes del testamento, a iniciativa de la Secretaría de Gobernación, enfocado principalmente en personas de escasos recursos, solo para un heredero o varios para una propiedad".

Dijo que, en promedio, son 30 personas por notaría las que se benefician, siendo un promedio de 150 en el mes durante la jornada, y cuando se amplía otro mes son más.

Los requisitos que se solicitan son:

- Comprobante de domicilio

- Acta de matrimonio

- Acta de nacimiento

- Certificado médico