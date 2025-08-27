Desafían influyentes a tránsitos

Desafían influyentes a tránsitosDurante las recientes lluvias, se pudo observar como algunos automovilistas se suben a la explanada del Palacio Municipal
La falta de cultura vial y cívica, se extiende cada vez más en todos los segmentos de la población.
Lo anterior al grado de desafiar a las autoridades en sus propias narices.
En ocasiones pretextando las intensas lluvias de los últimos días, ciudadanos e incluso servidores públicos, suben a aceras y espacios reservados a peatones.
Durante las recientes lluvias, se pudo observar como algunos automovilistas se suben a la explanada del Palacio Municipal para dejar a personas.
Bajo la excusa de no mojarse con la lluvia o con los encharcamientos, unidades de todo tipo trepan a la explanada del ayuntamiento.
No obstante las evidentes infracciones, ninguna autoridad ha sancionado o apercibido a estos infractores.
Igualmente en rotonda Miguel Hidalgo, infractores han sido ubicados circulando por espacios peatonales.