Sufre crisis abuelita tras "cerrón" en Río Bravo; temía ser levantada

Sufre crisis abuelita tras "cerrón" en Río Bravo; temía ser levantadaUna adulta mayor que viajaba en una camioneta entró en crisis nerviosa al pensar que sería víctima de un plagio, luego de ser cerrada por un automovilista.
Río Bravo, Tamps
Una mujer de la tercera edad sufrió una severa crisis nerviosa luego de que el conductor de un vehículo la cerrara bruscamente, provocando que creyera ser víctima de un robo o incluso de un levantón.
El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, en el cruce de las calles Guanajuato y Carlos Cantú, en la colonia Fundadores.
La afectada circulaba a bordo de una camioneta tipo SUV BMW blanca con placas de Texas, cuando fue sorprendida por un automóvil Ford Fusion guinda, sin placas, cuyo conductor le hizo un "cerrón".
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a la mujer al Hospital General, tras presentar una crisis de pánico que requirió atención médica.
El automovilista infractor y su vehículo fueron llevados a la Delegación de Tránsito, donde tendrá que responder por los daños, gastos médicos y las sanciones correspondientes.