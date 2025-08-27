Sufre crisis abuelita tras "cerrón" en Río Bravo; temía ser levantada

Río Bravo, Tamps

Una mujer de la tercera edad sufrió una severa crisis nerviosa luego de que el conductor de un vehículo la cerrara bruscamente, provocando que creyera ser víctima de un robo o incluso de un levantón.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, en el cruce de las calles Guanajuato y Carlos Cantú, en la colonia Fundadores.

La afectada circulaba a bordo de una camioneta tipo SUV BMW blanca con placas de Texas, cuando fue sorprendida por un automóvil Ford Fusion guinda, sin placas, cuyo conductor le hizo un "cerrón".

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y trasladaron a la mujer al Hospital General, tras presentar una crisis de pánico que requirió atención médica.