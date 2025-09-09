Abandona carro luego de choque

Daños materiales por miles de pesos, y un cafre que se dio a la fuga, fue el saldo de un accidente vial ocurrido la tarde de domingo en el fraccionamiento San Diego.

Fue específicamente por las calles San Diego intersección con avenida Francisco I. Madero en donde se registró el choque, en el que, por fortuna, no hubo lesionados.

Los participantes son una camioneta Dodge Ram color gris con placas de circulación WP-6979-B del Estado de Tamaulipas, cuyo conductor dijo responder al nombre de Juan Antonio Torres de 59 años de edad.

El otro es un vehículo de la marca Buick color azul modelo reciente, en la que el conductor, tras el percance, decidió emprender la huida, dejando la unidad abandonada.