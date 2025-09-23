Inician registros para Beca Benito Juárez

Ayer lunes, de manera coordinada con la Secretaría de Educación, se pusieron en marcha las asambleas informativas de Educación Media Superior para el registro de la Beca Federal Benito Juárez 2025.

Es en los recintos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) donde arrancó a partir de las 9:00 horas en la explanada del plantel. Fue encabezada por servidores de la educación, que dirige la doctora Nadia Ochoa, titular de Becas Bienestar, el ingeniero Alexander Bolaños jefe regional, así como la maestra Claudia Isela Flores Salinas, directora del plantel, y demás directivos y docentes, con la participación de cientos de alumnos.