Inician obras para restaurar agua en Graciano Sánchez

Este miércoles, la gerencia de Comapa Río Bravo informó que iniciaron obras para llevar agua a colonia que por dos décadas ha sufrido escasez.

Se trata de la colonia Graciano Sánchez, la cual desde hace más de 15 años ha sufrido por la carencia de agua y que hasta hace 6 años era el área más poblada de Río Bravo.

Edgar Abdiel Peña Serna, gerente de la paraestatal, indicó que:

"Andamos haciendo sondeos para poder darle agua a la Graciano Sánchez, acabando tapamos" las excavaciones que se realizan a la altura de colonia Paraíso.

Peña Serna precisó que se realizan excavaciones en la calle Maclovio Herrera, con el fin de devolver la conductividad del agua a través de la red potable.