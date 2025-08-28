Inician obras para restaurar agua en Graciano Sánchez

Inician obras para restaurar agua en Graciano SánchezLa colonia Graciano Sánchez, afectada por la falta de agua, recibe atención de Comapa Río Bravo.
Este miércoles, la gerencia de Comapa Río Bravo informó que iniciaron obras para llevar agua a colonia que por dos décadas ha sufrido escasez.
Se trata de la colonia Graciano Sánchez, la cual desde hace más de 15 años ha sufrido por la carencia de agua y que hasta hace 6 años era el área más poblada de Río Bravo.
Edgar Abdiel Peña Serna, gerente de la paraestatal, indicó que:
"Andamos haciendo sondeos para poder darle agua a la Graciano Sánchez, acabando tapamos" las excavaciones que se realizan a la altura de colonia Paraíso.
Peña Serna precisó que se realizan excavaciones en la calle Maclovio Herrera, con el fin de devolver la conductividad del agua a través de la red potable.
Igualmente pidió a los vecinos y automovilistas comprensión por los inconvenientes que causan las obras.