Aseguran grandes sumas de medicinas caducadas

Retiran y aseguran grandes cantidades de medicamento del sector salud porque ya están caducadas, al no existir un control entre el de mayor demanda y el que se emplea muy poco.

El hecho se presentó en el Centro de Salud Río Bravo, en donde la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios aseguró el medicamento que ya no sirve.

Tanto en los pasillos como en uno de los cubículos se pudo ver el numeroso medicamento que, en bolsas negras, fue depositado, y se les estamparon los sellos respectivos de asegurado por parte de la COEPRIS.

Está pasando que realmente no hay control ni en cuanto a las fechas de caducidad, como el medicamento que más demandan los pacientes, por eso es que se presentan este tipo de situaciones.