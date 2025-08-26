Choca, se intenta dar a la fuga y vuelve a chocar

Un ebrio conductor ocasionó cuantiosos daños materiales tras impactar inicialmente el vehículo que conducía por la calle Colegio Militar, y al tratar de darse a la fuga, terminó por estamparse con la barda de una escuela primaria.

En los hechos, de acuerdo a datos recabados sobre el accidente vial, se trata de un carro Nissan Versa color blanco, cuyo conductor responde al nombre de Juan Alberto Vázquez, con domicilio en el fraccionamiento Azteca.

Resulta que primero ocasionó un choque leve al pegarle a otra unidad por la Colegio Militar, por lo que intentó darse a la fuga, más, sin embargo, debido al exceso de alcohol, solo alcanzó a llegar por las calles Poniente Uno con Constitución, en donde se estampó con parte de la barda de la Escuela Primaria Club 2030.