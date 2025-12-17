Invitan a Juguetón

Familias de Río Bravo son invitadas al Juguetón de Casa de Las Colonias este 28 de diciembre en la Plaza Benito Juárez, en donde todos los niños asistentes tendrán un regalo con motivo navideño.

¿Qué es el Juguetón Casa de Las Colonias?

Esta celebración se programó hasta esa fecha, debido a que Casa de Las Colonias se tomará el primer receso del año, esto los días 24 y 25 de diciembre.

Detalles sobre la celebración en Río Bravo

Así lo dijo en rueda de prensa la mañana de este martes, la fundadora de LCDLC, Rosario Vargas Sánchez, quien informó que este evento también se programa en esa fecha para no interferir con las celebraciones en cada hogar por la Navidad.