Desfilan en Río Bravo para conmemorar la Revolución Mexicana

La mañana de este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el desfile cívico conmemorativo al aniversario número 115 del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo movimiento fue crucial para cambiar el rumbo de la historia nacional.

En Río Bravo, participaron gran número de contingentes, como en años anteriores, desde escuelas públicas y privadas de todos los niveles de escolaridad, incluyendo instituciones universitarias, así como de Bomberos y Protección Civil, Cruz Roja, Pentatlón, Asociaciones, entre otros.

Los contingentes se desplazaron por la avenida principal Francisco I. Madero, y otras arterias, para concluir frente a la Casa del Pueblo, en donde llevaron a cabo diversas acrobacias, destacando las representaciones de carros alegóricos, con adornos y atuendos propios de la celebración que empoderaron a los cientos de estudiantes vestidos acorde a la fecha.

El propósito de la Revolución Mexicana fue terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, enfocándose en el lema de "Sufragio Efectivo, No Reelección", transformar las estructuras políticas y sociales del país para lograr una mayor democracia, justicia social, reforma agraria y derechos para campesinos y obreros.

También en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso se sumaron con el tradicional desfile del 20 de noviembre por avenida principal Benito Juárez con la participación de contingentes y carros alegóricos.