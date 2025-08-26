Rinden informe en el CBTis 73

Ayer lunes, con el inicio de la semana, se llevó a cabo un informe de actividades y rendición de cuentas correspondiente al periodo 2024-2025 en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 73.

Fue en la sala de eventos en donde, el profesor Horacio Tovar Cano, director del plantel más numeroso de Río Bravo, rindió el informe escolar que tiene que ver con los recursos que se aplican en la institución.

En su mensaje, el profesor Horacio Tovar Cano, rindió cuentas claras sobre la aplicación y distribución de los recursos del plantel en acciones y obras de mejoramiento en beneficio de la educación y la comunidad escolar.