Lluvias caen en momento justo

Con beneplácito, los productores de la zona Norte del Estado, que forman parte del distrito de riego 025, reciben las lluvias que significan una bendición durante la presente temporada de preparación de las tierras de cara al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

Rafael y Juan Pedro Hernández, ambos agricultores locales cuyas parcelas forman parte del distrito en referencia, y quienes se encuentran justamente en plena preparación de las tierras, reportan una buena captación del vital líquido.

Por ejemplo, en el ejido Centenario, reportaron hasta cuatro pulgadas de captación de agua de lluvia, mientras que en otros anduvo entre los 2 y 2 y media pulgadas.

Durante lo que es la preparación de la tierra puede mejorar la captación del agua al reducir la escorrentía y aumentar la filtración, lo cual es beneficioso para la salud del suelo, y en consecuencia, de las plantas, especialmente con técnicas como la labranza mínima o cero, que ayudan a crear una mejor estructura del suelo, y retienen la humedad.

La calidad y cantidad del agua de lluvia que se capta depende del diseño del sistema, y del mantenimiento de la limpieza para evitar las obstrucciones, y durante la incierta temporada en donde no está asegurada el agua para riego, resulta vital.