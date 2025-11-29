Colonias de Río Bravo registran apagones

Fallas en el suministro de la energía eléctrica ocasionaron que algunas colonias de la ciudad de Río Bravo registraran apagones simultáneos, pero tras ser reportados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se logró restablecer el servicio.

Fue en asentamientos como Rivieras del Bravo, Nuevo León, Brisas del Campo, Benito Juárez, y Ampliación Benito Juárez, en donde reportaron las fallas. Entre las posibles causas, se debió en parte a algunos ventarrones, mientras que en otros casos lo acreditaron al hecho de ramas de los árboles que sobrepasan los cables.

Reportados a la CFE, cuadrillas de la dependencia federal procedieron a atender los llamados, por lo que, pasadas las horas, poco a poco se fue restableciendo el servicio eléctrico. Cabe mencionar que solamente se reportó alto voltaje en uno de los asentamientos, el cual, a diferencia de la temporada de calor, disminuyeron los casos.