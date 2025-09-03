Asegura Fiscalía un inmueble que servía de "punto"

Nueva incursión de elementos de Policía Investigadora se realizó en la siempre polémica Brecha 109.

Los efectivos enviados por la Representación Social, realizaron operación para reventar "punto" de distribución de droga.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE ) que agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Estatal.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la Brecha 109 de la colonia Loma Linda, del municipio de Río Bravo.

Durante la ejecución del cateo, se aseguraron bolsa de plástico transparente que contenía bolsitas cerradas con hierba verde seca, con características similares a la marihuana.

Igualmente se incautaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

"El inmueble quedó asegurado conforme a derecho. Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.