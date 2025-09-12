Tamaulipas

Encontronazo en la Paraíso Norte

Dos vehículos colisionaron en Paraíso norte, resultando en daños materiales. El conductor de la camioneta Equinox es señalado como responsable del accidente.
  • Por: José Medina
  • 12 / Septiembre / 2025 -
El conductor del Neón resultó afectado.

Conductor que se desplazaba a exceso de velocidad y sin respetar los altos, provocó fuerte percance en colonia Paraíso norte.

Este hecho tuvo lugar la noche del miércoles, participando dos unidades.

Elementos y peritos de Tránsito local acudieron al punto del incidente.

Fue en avenida Las Torres, entre calles Regino y Durazno, de la colonia en mención.

En esa ubicación de Paraíso norte, las autoridades de vialidad tomaron el caso de esta colisión angular que fue reportada a las 20:46 horas.

Como responsable aparece el conductor de una camioneta Chevrolet Equinox, color gris sin placas de circulación.

El afectado conducía un auto Dodge Neón, color gris sin matrículas y fue impactado en el costado izquierdo.

Las unidades fueron remitidas a la delegación vial, donde se deslindaron responsabilidades.

