Encontronazo en la Paraíso Norte

Encontronazo en la Paraíso NorteDos vehículos colisionaron en Paraíso norte, resultando en daños materiales. El conductor de la camioneta Equinox es señalado como responsable del accidente.
Conductor que se desplazaba a exceso de velocidad y sin respetar los altos, provocó fuerte percance en colonia Paraíso norte.
Este hecho tuvo lugar la noche del miércoles, participando dos unidades.
Elementos y peritos de Tránsito local acudieron al punto del incidente.
Fue en avenida Las Torres, entre calles Regino y Durazno, de la colonia en mención.
En esa ubicación de Paraíso norte, las autoridades de vialidad tomaron el caso de esta colisión angular que fue reportada a las 20:46 horas.
Como responsable aparece el conductor de una camioneta Chevrolet Equinox, color gris sin placas de circulación.
El afectado conducía un auto Dodge Neón, color gris sin matrículas y fue impactado en el costado izquierdo.
Las unidades fueron remitidas a la delegación vial, donde se deslindaron responsabilidades.