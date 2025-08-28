Impacta postes de contención

Joven mujer que conducía en estado de ebriedad, provocó daños materiales y para no responder, abandonó unidad y huyó.

Vecinos alertaron a las autoridades de Tránsito local para que dieran alcance a la infractora.

La colisión fue en la calle Benito Juárez del Infonavit La Paz, donde una ebria femenina impactó varios elementos de contención y emprendió la huida.

Se trata de una camioneta Chevrolet de doble cabina, color blanco, modelo aproximado 2015.

El percance se suscitó alrededor de las 23:30 horas de acuerdo al peritaje.

No obstante, la infractora fue localizada metros más adelante y conducida a la delegación de vialidad.