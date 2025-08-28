Sufre crisis abuelita por un "cerrón"La afectada se desplazaba a bordo de una camioneta tipo SUV de la marca BMW, color blanco con placas de Texas
Adulta mayor que se desplazaba a bordo de camioneta de lujo, sufrió grave crisis tras percance.
La víctima temió agresión, luego de que sufriera "cerrón" por parte de infractor vial.
El incidente tuvo lugar la tarde de este miércoles alrededor de las 13:00 horas en calles Guanajuato y Carlos Cantú, colonia Fundadores.
Fue en esa intersección, donde, el conductor de un vehículo Ford Fusion, color guinda sin placas.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, atendieron a la mujer, a quien trasladaron al Hospital General, tras sufrir severo trance.
La afectada trás el súbito percance, temió un robo violento o plagio, por lo que entró en crisis ameritando atención.
El infractor y la unidad de este, fueron conducidos a la delegación de vialidad, en donde tendrá que responder por gastos médicos, daños y multas.