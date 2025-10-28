Rinden homenaje luctuoso a miembro de la Cruz Roja

La tarde de lunes, rindieron homenaje luctuoso de cuerpo presente en los recintos de la Delegación de Cruz Roja Mexicana Río Bravo a quien fuera presidenta de Damas del Voluntariado de la benemérita institución.

La familia de Cruz Roja lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Cristina Martínez Montelongo, una gran mujer pilar fundamental de la institución.

"Por su entrega, compromiso, y amor por ayudar a los demás, dejando una huella imborrable", expresaron directivos de la institución, como Noelia Cantú de Millán, vicepresidenta.

Agradecieron profundamente todos los años que dedicó a esta noble causa, por su apoyo incondicional, su legado, que permanecerá vivo en cada acción humanitaria que realizan.

Descanse en Paz, señora Cristina Martínez Montelongo... su luz seguirá guiando nuestro camino.



