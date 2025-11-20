Captan riña en plena zona turística de Nuevo Progreso

Nuevo Progreso.- Usuarios de redes sociales captaron la agresión de un joven quien fue golpeado por un adulto mayor con un palo, sin que interviniera autoridad alguna.

Fue en la plataforma de Facebook donde se difundió la confrontación entre estas dos personas, la cual tuvo lugar en plena zona Centro de Nuevo Progreso.

El punto específico de la riña, fue en avenida Benito Juárez con calle Sonora, en el epicentro del turismo de la villa, en donde frente a cientos de visitantes se dio esta agresión.

En el video se observa que un hombre mayor, de estatura baja, el cual vestía camiseta negra, pantalón de mezclilla azul, así como tenis blanco con negro y gorra negra, acometió contra su rival.

El agresor, provisto de lo que parecía ser un palo de poco más de un metro de longitud, propinó varios golpes al un joven de complexión delgada, estatura mediana, pelo corto, quien vestía camiseta color guinda; bermudas a cuadros color blanco con negro y tenis negros.

Pese a que la riña fue a plena luz del día, ninguna autoridad intervino, no obstante que por ser zona turística, debería contar con vigilancia oficial.

Al final de la confrontación, el joven quita el palo al hombre mayor y con él, lo acomete en varias ocasiones, sin que ninguno de los dos sufriera lesiones graves que comprometan su vida o su integridad física.