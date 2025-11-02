Realiza maquinaria pesada maniobras sin señalización

Realiza maquinaria pesada maniobras sin señalizaciónOperadores de maquinaria pesada de empresas particulares, realizan maniobras en diversas avenidas, sin tomar las medidas correspondientes, lo que podría causar accidentes.
Raúl Ríos, residente de avenida Las Américas, fue quien reportó que a lo largo de esa avenida, por los menos dos veces por semana, maquinaria pesada de todo tipo, realiza maniobras sin señalización ni acordonamiento.
No obstante que se violenta el Reglamento de Tránsito, debido a que pesadas unidades e introducen en sentido contrario; echan reversa en maniobras abruptas y con carga, así como obstruir carriles de circulación, nunca son sancionados.
"Un trascabo estuvo aquí cerca trabajando, pero no pusieron conos ni señales, los carros seguían pasando y la máquina se echaba de repente de reversa, pudiendo causar un choque", fustigó el joven, sobre esta situación que no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.