Peligran automovilistas por barreras atravesadas

Automovilistas que circulan por el entronque de avenida San Pedro y brecha 112, corren riesgo de sufrir grave accidente, en la ciudad de Río Bravo.

Lo anterior debido a que personal de vigilancia del fraccionamiento Misiones del Puente, colocó barreras de vialidad qué invaden uno de los carriles.

Estas barricadas sobresalen hacia el carril izquierdo del cuerpo de circulación de oriente a poniente.

La situación se hace aún más grave por la noche debido a la deficiente iluminación, pues las barreras no se aprecian en la oscuridad.