Suman 3 noches de bruma tóxica

Fenómeno que antes solo duraba una noche y su respectiva madrugada, ahora se ha prolongado desde el pasado jueves, sin que se ubique a ciencia cierta el punto de donde proviene una densa bruma tóxica.

Esta situación afecta sobre todo a las zonas centro-sur y centro-norte de a cabecera municipal, en donde el dióxido de carbono se estaciona y penetra en los hogares y propiedades.

Por razones que nadie ha podido explicar, durante tres jornadas este humo asociado a diversas enfermedades, se ha hecho presente en la zona urbana.

Entre los padecimientos que provoca destacan los siguientes:

- Problemas pulmonares

- Insuficiencia renal

- Síndrome de Cushing

La exposición a altas concentraciones de CO2 en espacios con mala ventilación también puede desplazar el oxígeno, causando malestar y fatiga.

Esta densa bruma que se atribuye a la quema de basureros clandestinos o incluso el vertedero municipal, incluso a la elaboración del carbón al sur del canal Anzaldúas.

El fenómeno más reciente se dio la noche del viernes y madrugada de este sábado, por lo que se buscó a las autoridades de Desarrollo Urbano y Ecología, para conocer el posicionamiento oficial pero la oficina no abre los sábados.

Lo cierto es que tres días consecutivos esta situación a ha afectado a la salud general, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.