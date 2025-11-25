Productores bloquean autopista Reynosa-Matamoros

Nuevo Progreso.- Bloqueos de productores en autopista de cuota Reynosa-Matamoros, a la altura de la caseta de cobro en Nuevo Progreso, y en accesos al puente Reynosa-Pharr, así como en todo el estado, se mantendrán firmes hasta que no se establezca una mesa de trabajo.

Así lo dieron a conocer dirigentes de agricultores de asociaciones locales y de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, de voz de Juan Manuel Salinas, gerente general.

"Los bloqueos y toma de carreteras se mantendrán hasta en tanto se establezca una mesa de trabajo conformada por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda, de Gobernación y los productores", expresó.

Aclaró que, entre tanto, seguirán en la lucha hasta que se defina de manera favorable para los hombres del campo con mejores políticas públicas, con un mejor precio en los granos y la creación de una institución bancaria rural a nivel nacional.

Por consiguiente, reiteraron que los bloqueos y tomas de carreteras serán intermitentes durante el día, en este caso, principalmente el de Nuevo Progreso, y principal acceso a esa comunidad fronteriza.