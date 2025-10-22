Neblina complica circulación en autopista Matamoros-Reynosa

La mañana de este miércoles, los bancos de neblina volvieron pero con una densidad que hacía difícil la visibilidad, sobre todo en carreteras, como se pudo documentar con gráficas y vídeo. El pasado domingo se suscitó el primero de estos fenómenos, el cual tuvo una densidad considerable.

Desde las 6:00 horas, aproximadamente, la densa bruma se hizo presente, sobre todo en la zona norte de la cabecera municipal, en donde, pese a que la luz del día era plena, los automovilistas y operadores de unidades pesadas, circulaban con luces encendidas.

La bruma se mostraba una intensidad que en algunos puntos dificultaba la visibilidad, sobre todo en vialidades como la autopista Matamoros-Reynosa, Brechas 112, 115, 116 y 124 que son las de mayor flujo vehicular.

Las recomendaciones de Protección Civil ante este tipo de eventos climatológicos, son las siguientes:

- Reducir la velocidad del vehículo que se trate

- Encender las luces delanteras aún con plena iluminación

- Mantener una distancia más amplia que la reglamentaria entre vehículos

Esta ocasión, la brumosidad se prolongó hasta cerca de las 9:00 horas, pero al interior de la cabecera municipal, había una clara visibilidad, lo que contrastaba con la postal que ofrecía la periferia.

Una volcadura se reportó en la carretera Río Bravo-Reynosa, poco antes de las 8:00 horas, siendo una camioneta repartidora, pero aún no se determinaba si la falta de visibilidad fue uno de los factores.