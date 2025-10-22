Neblina complica circulación en autopista Matamoros-Reynosa

Neblina complica circulación en autopista Matamoros-ReynosaTambién hubo dificultad para automovilistas en las brechas 112, 115, 116 y 124 que son las de mayor flujo vehicular.
La mañana de este miércoles, los bancos de neblina volvieron pero con una densidad que hacía difícil la visibilidad, sobre todo en carreteras, como se pudo documentar con gráficas y vídeo. El pasado domingo se suscitó el primero de estos fenómenos, el cual tuvo una densidad considerable.
Desde las 6:00 horas, aproximadamente, la densa bruma se hizo presente, sobre todo en la zona norte de la cabecera municipal, en donde, pese a que la luz del día era plena, los automovilistas y operadores de unidades pesadas, circulaban con luces encendidas.
La bruma se mostraba una intensidad que en algunos puntos dificultaba la visibilidad, sobre todo en vialidades como la autopista Matamoros-Reynosa, Brechas 112, 115, 116 y 124 que son las de mayor flujo vehicular.
Las recomendaciones de Protección Civil ante este tipo de eventos climatológicos, son las siguientes:
- Reducir la velocidad del vehículo que se trate
- Encender las luces delanteras aún con plena iluminación
- Mantener una distancia más amplia que la reglamentaria entre vehículos
Esta ocasión, la brumosidad se prolongó hasta cerca de las 9:00 horas, pero al interior de la cabecera municipal, había una clara visibilidad, lo que contrastaba con la postal que ofrecía la periferia.
Una volcadura se reportó en la carretera Río Bravo-Reynosa, poco antes de las 8:00 horas, siendo una camioneta repartidora, pero aún no se determinaba si la falta de visibilidad fue uno de los factores.