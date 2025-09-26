Enfrentamiento en Río Bravo deja tres civiles armados abatidos

Río Bravo, Tam.

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Estatal y civiles armados en el ejido Santa Apolonia, al sur de la cabecera municipal de Río Bravo, dejó como resultado tres hombres muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Los oficiales repelieron la agresión, lo que derivó en el enfrentamiento.