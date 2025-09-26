Enfrentamiento en Río Bravo deja tres civiles armados abatidos

Enfrentamiento en Río Bravo deja tres civiles armados abatidosGuardia Estatal fue atacada en recorrido de vigilancia en el ejido Santa Apolonia; aseguraron armas, vehículo blindado y artefactos poncha llantas.
Río Bravo, Tam.
Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Estatal y civiles armados en el ejido Santa Apolonia, al sur de la cabecera municipal de Río Bravo, dejó como resultado tres hombres muertos.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Los oficiales repelieron la agresión, lo que derivó en el enfrentamiento.
En el lugar fueron aseguradas tres armas largas calibre .223, un vehículo Chevrolet Suburban blindado modelo 2008, un chaleco táctico con placas balísticas y objetos conocidos como "poncha llantas". Una patrulla resultó con cuatro impactos de arma de fuego.
