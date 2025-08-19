Convocan a productores ante la falta de apoyos

Las organizaciones de Productores del Norte del Estado convocan a una reunión con carácter de urgencia para este martes, ante la falta de atención a los problemas de rentabilidad que afrontan, y de agua en el sistema de riego.

Así lo dieron a conocer directivos de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, para lo cual se está convocando también a una rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación este martes.

Será a partir de las 10:00 horas en las oficinas de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de la localidad, ubicadas por avenida Libertad número 107, en el fraccionamiento Río Bravo.

El objetivo es que sean escuchados en todos los medios de comunicación, ante la gravedad de la situación y la indiferencia que, a final de cuentas, continúan mostrando las dependencias relacionadas directamente con los problemas que aquejan al Agro Tamaulipeco.

De hecho, también se estará transmitiendo vía Zoom para los periodistas foráneos, a efecto de que se difunda la mayor cobertura ante la caótica situación que afrontan los miles de productores.