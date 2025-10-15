Reclaman en Comité Hidráulico falta de emisor en El Cuchillo

Representantes de los usuarios de agua en el Distrito 026 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reclamaron en reunión de Comité Hidráulico, obra federal pendiente desde 1996.

Fue el pasado fin de semana en encuentro con el jefe del Distrito de Riego 026, Armando Silva Escobedo, que se planteó la falta de una infraestructura esencial para el norte de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer el presidente del Consejo del Distrito Agrícola 155, Carlos Hinojosa Hinojosa.

Esta lucha por asegurar el vital recurso la llevan por décadas los dirigentes de las tres unidades en las que se divide el Distrito.

Los líderes de usuarios que en Río Bravo llevan esta lucha son: