Piden vecinos, vedar juegos mecánicos

Vecinos de avenida Las Américas, vialidad que atraviesa dos fraccionamientos, piden reubicar juegos mecánicos.

En cada celebración, ya sea cívica o popular, empresas de entretenimiento que despliegan juegos mecánicos, acaparan vialidades.

En el caso de dicha avenida, la cual cruza fraccionamientos Fovissste y Río Bravo, esta se ve obstruida con frecuencia.

Juegos mecánicos de diversa índole son colocados sobre la superficie de rodamiento por varios días, impidiendo el libre tránsito.

Incluso cuando ya no están en funcionamiento, siguen ocupando la superficie asfaltada.

Pese a lo evidente y a estar a solo unos metros del Palacio Municipal, ningún inspector municipal ha aplicado los reglamentos respectivos.