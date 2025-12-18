Localizan víbora de cascabel dentro de maquiladora en Río Bravo

En operativo coordinado entre el ecologista Jesús Elías Ibarra Rodríguez y personal de Protección Civil de Río Bravo, capturaron una víbora de cascabel al interior de una fábrica ubicada en esta ciudad. El ejemplar fue asegurado y posteriormente reubicado en una zona natural, alejada del área urbana.

Al respecto, Elías Ibarra Rodríguez explicó que las serpientes de cascabel no representan una amenaza directa para el ser humano.

"Las serpientes de cascabel no buscan al ser humano, al contrario, le temen y siempre intentan huir antes de defenderse. Su cascabeleo no es un acto de agresión, sino una advertencia para evitar un conflicto", señaló.

El ecologista subrayó que la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas es consecuencia directa de la expansión de las ciudades.

"No son ellas las que invaden la ciudad, somos nosotros quienes, al expandir la mancha urbana, deforestar y construir, invadimos su hábitat natural y al perder refugio y alimento, muchas especies, no solo serpientes, se ven obligadas a desplazarse a zonas urbanas en busca de resguardo", afirmó.

Detalló que la reubicación del reptil se realizó en un área extensa, con condiciones naturales adecuadas y lejos de la ciudad, lo que reduce al mínimo la posibilidad de que el animal regrese y permite que continúe cumpliendo su función ecológica.

Finalmente, Elías Ibarra hizo un llamado a la conciencia ambiental y al respeto por la vida silvestre.

"Matar a un animal silvestre no es una solución, es un retroceso. Las serpientes controlan poblaciones de roedores y mantienen el equilibrio del ecosistema, respetar la vida silvestre es proteger nuestro propio entorno", concluyó.



