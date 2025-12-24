Inicia limpieza del Rodhe ante llegada de agua para riegos

Ante el inicio formal de los riegos de asiento el pasado fin de semana, este miércoles 24 de diciembre, personal operativo de los módulos de riego de la III Unidad del Distrito 026, inició labores de limpieza en el municipio de Río Bravo.

Esa demarcación que se compone de 26 mil kilómetros cuadrados, es objeto de acciones de retiro de lirio acuático y desechos que le quitan conductividad al agua para la irrigación.

Acciones de la autoridad para mejorar el riego

La mañana de este miércoles, se entrevistó al gerente del Módulo III-3, Ezequiel Alanís Salazar, sobre estas labores que iniciaron desde muy temprano para darle fluidez al agua.

Maquinaria pesada, entre ella una dragadora se destinó para este objetivo, el cual permite no solo hacer más eficiente la conducción, sino también sobre los puntos en los que se está realizando la limpieza y retiro de lirio, Alanís Salazar indicó que es en tres puntos precisos:

- Kilómetro 150

- Kilómetro 160

- Kilómetro 170

Detalles sobre la limpieza del Rodhe en Río Bravo

Con la apertura de la presa Marte R. Gómez el pasado 13 de enero y el arranque de las irrigaciones de asiento, inició formalmente el ciclo agrícola 2025/2026.