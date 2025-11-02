Saldo blanco en Halloween

El Operativo de Halloween que emprendieron los cuerpos de emergencia Cruz Roja Río Bravo y Protección Civil y Bomberos, dejó saldo blanco.

De acuerdo a información oficial brindada por PC que preside el secretario Josué Macías Ríos el pasado 31 de octubre, dio resultados positivos y destacables.

Lo anterior sobre todo en vialidades y carreteras que confluyen o atraviesan el municipio de Río Bravo y los puntos de reunión familiar y de jóvenes que salieron a festejar el Día de Brujas.