Aseguran armas y drogas en Río Bravo, Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el aseguramiento de armas y drogas en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, durante este fin de semana.

En el informe sobre los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" de los días 5, 6 y 7 de diciembre, se destaca que en Río Bravo, se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 107 cartuchos, 13 dosis de metanfetamina, 18 de marihuana y un vehículo con reporte de robo.

Se informó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado a nivel nacional la detención de 9 mil 805 personas y el aseguramiento de 7 mil 287 armas de fuego, 1,242,503 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 390 cargadores, 114,466.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,831 vehículos y 1,159 inmuebles.