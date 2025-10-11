Abandonan en anfiteatro los restos de menor hondureño

Restos mortales calcinados de adolescente, no han sido reclamados a tres semanas de trágico incendio. Se trata del menor Brayan Karín Fúnez Gómez, quien perdió la vida a mediados de septiembre en la colonia Estero.

La tarde de este viernes, personal del anfiteatro, confirmaron que los restos de la víctima oriunda de Honduras, no fueron reclamados.

No obstante, la madre de quien se desconoce el nombre, acudió en días pasados para confirmar que los restos de su hijo se encontraban en la morgue, pero no los reclamó.

Si la madre tiene o no responsabilidad por omisión en este fatal incidente, será la Fiscalía General de Justicia, quien lo determine.

Personal del anfiteatro, confirmó que la madre se encontraba bajo el influjo de sustancias cuando se presentó a confirmar que el cuerpo de su hijo se encontraba ahí.

De no ser reclamado el cuerpo, sería enviado al Semefo en Reynosa, para terminar en la fosa común.