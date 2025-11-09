Embiste cafre a moto estacionada

Infractor destrozó motocicleta la noche del viernes en la villa de Nuevo Progreso, siendo reportado por Tránsito local, no obstante, el responsable huyó con rumbo desconocido.

Fue la joven Sarai Contreras, quien reportó este hecho, el cual dejó una moto con severos daños al grado de no encender más, teniendo lugar en el cruce de las calles Victoria con Durango.

La unidad afectada, es una Honda de color blanco con asiento negro, sin placas de circulación, la cual quedó yaciendo en esa intersección tras ser embestida.

¿Qué ocurrió?

El incidente que tuvo verificativo en ese punto de la colonia 10 de Noviembre, quedó registrado en cámaras de seguridad de establecimiento comercial. Por ello, ahora los afectados, esperan que les sean facilitados los metrajes de circuito cerrado, en donde quedó registrado el vehículo que causó los daños.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Se desconoce si el autor de este hecho, se conducía sobrio o bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, pues no pudo ser localizado por los afectados ni por Tránsito local.