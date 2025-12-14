Habrá movilizaciones si no cumplen demandas

En el marco de la lucha por el rescate del campo mexicano, productores del norte de Tamaulipas mantienen un estado de alerta, al advertir que, aunque por el momento se descartan bloqueos o la toma de carreteras, las acciones futuras dependerán de los resultados que se obtengan a nivel federal.

Organizaciones locales y productores del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo hicieron un llamado a los campesinos y a la ciudadanía para mantenerse atentos ante cualquier determinación que pudiera derivarse en los próximos días.

Decisión clave el próximo martes.

Los productores informaron que será el próximo martes cuando el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) sostenga una reunión con el titular de la Secretaría de Agricultura, en la que se presentarán ocho propuestas consideradas fundamentales para frenar la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Directivos de asociaciones locales y de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) señalaron que de esta reunión dependerá el rumbo de las acciones a seguir.

Si no hay avances, se analizarán medidas más contundentes, como las realizadas en fechas recientes en todo el país.

"El escenario está abierto. Todo depende de los avances que se tengan; si hay una respuesta positiva, las acciones se cancelarán, pero si no, habrá que ver qué medidas se estarán emprendiendo", advirtió el ingeniero Juan Manuel Salinas, gerente general de la UARNT.

LAS OCHO PROPUESTAS

Sacar los granos básicos del T-MEC bajo el principio de seguridad nacional.

Exigir el cumplimiento de los instrumentos legales que obligan al estado a proteger la producción nacional.

Establecer precios justos basados en la realidad productiva mexicana y no en mercados especulativos.

Otorgar créditos accesibles y frenar la descapitalización de los productores.

Restablecer mecánicas de acopio y comercialización que eviten el intermediarismo y garanticen el pago oportuno.

Impulsar subsidios equivalentes a los que reciben los productores en otros países.