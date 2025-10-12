En el olvido proyecto de atención abejas

Proyecto que se presentó hace dos años, consistente en adquisición de equipo para manejar y salvaguardar colmenas y enjambres de abejas, en la inteligencia de que son el polinizador más importar, no se ha concretado.

La apicultura es el aliado principal para preservar al insecto que asegura la existencia del hombre y de todas las especies en el planeta, pero la propuesta de 2023 de que Protección Civil trabaje con equipo especial para atender reportes de abejas, no se ha concretado hasta ahora.

Este proyecto de rescate de fauna y flora que impulsan ecologistas, entre ellos la asociación civil Parques Kiri, no ha sido replicado pues este no solo rescata, sino que reubica a las abejas en lugares seguros.

Por años, el ecologista y fundador de este movimiento Jorge Arturo Navarro Mireles, presidente de Parques Kiri, ha impulsado que por ninguna razón se extermine a las abejas.

Lo anterior debido a que son de vital importancia para nuestro planeta, por lo que ofrece su apoyo para retirar panales y trasladarlos a un lugar seguro, no obstante, no se han adoptado de forma oficial.

"No hay que temerles, mientras no se les moleste pueden cohabitar amigablemente con los seres humanos, llegan a ser peligrosas en áreas escolares o donde vivan personas alérgicas a ellas, es por esta razón que se recomienda el trasiego a zonas más seguras", señaló.

Indicó que como activistas, han realizado algunos rescates, entre ellos el de escuelas, las cuales fueron trasladadas al área del Proyecto Granja Agroecológica El Estero.