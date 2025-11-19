Designa PAN representante ante Junta Distrital INE 03

La directiva del Partido Acción Nacional (PAN) en Río Bravo, hizo la designación de su representante ante la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE).

La designación recayó en un miembro de la directiva: José Gómez Alvarado, quien detenta la secretaría de Fortalecimiento Interno.

Si bien desde el pasado 14 de noviembre se hizo formalmente la designación, fue hasta esta semana que se dio a conocer a los medios de comunicación.

¿Qué ocurrió?

"Agradezco al presidente del PAN Río Bravo, Janko Cárdenas, por la designación como representante de mi partido, ante la 03 Comisión Distrital del INE Tamaulipas. Asumo esta encomienda con gusto y responsabilidad para defender la democracia ante el oficialismo", fue el mensaje que pronunció Gómez Alvarado.

¿Cuál es la importancia de esta designación?

La designación de un representante ante el INE es crucial para el PAN, ya que permite tener una voz activa en los procesos electorales y en la defensa de los intereses del partido. La figura de Gómez Alvarado se espera que aporte una perspectiva renovada y comprometida con los principios del partido.

¿Cuál es el contexto general?

El PAN ha estado trabajando en fortalecer su estructura interna y su presencia en los procesos electorales, especialmente en un contexto donde la democracia y la transparencia son temas de gran relevancia en el país. La elección de José Gómez Alvarado es un paso más en esta dirección.