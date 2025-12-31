Reportan riñas en el Puente Internacional

Nuevo Progreso, Tam.

Visitantes y turistas del valle de Texas, el resto de la Unión Americana y otras latitudes que visitan Nuevo Progreso, vienen reportando constantes altercados en la fila peatonal para cruza de México a Estados Unidos.

Resulta que quienes visitan a pie la villa para pasear; comprar artesanías; degustar platillos tradicionales mexicanas o alguna bebida o bien adquirir alcohol y tabaco libres de impuestos, deben esperar para poder retornar a través del cruce binacional.

Filas de transeúntes que se pueden prolongar por más de una para atravesar el Bravo y regresar a Texas, ponen a prueba la paciencia de muchos, pero nunca falta quienes quieran meterse en una posición más adelantada, sin importarles la espera que llevan otros turistas.

La usuaria de redes sociales Angelica García, captó una riña entre varias personas, incluyendo a una joven mujer, quienes se disputaban un espacio en la hilera para el punto de revisión a peatones de los U.S. Customs.

Lo que queda en evidencia, es que no existe vigilancia en los andenes del puente internacional "Las Flores" (como se le conoce al puente que conecta a Nuevo Progreso y Progreso, Texas), pues ninguna autoridad interviene en las disputas que ya habían sido reportadas.

Ni elementos de la Guardia Nacional que resguardan el lado mexicano, ni efectivos de U.S. Customs, acuden a poner el orden en estas reyertas que se suscitan incluso a medio puente, en donde los límites entre ambas naciones, no sin obstáculo para transeúntes diriman a golpes un diferendo.

Por fortuna, ningún incidente ha termina con lesiones graves para los participantes, pero evidenciando que no existe seguridad para los usuarios a pie del cruce.