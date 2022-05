Reportan casos de violencia contra alumnas de Secundaria 1

Jefes de hogar demandan poner un alto a estas agresiones que cada vez se hacen más constantes, denunció Sebastián Ramírez.

"Tengan mucho cuidado con esta persona es aprovechada y le gusta andar peleando con sus compañeras que no tienen intención de pelear sabiendo que las autoridades no toman cartas en el asunto y no les importan sus alumnos, si usted tiene alguna hija, hermana, amiga o conocida, cuídela o adviértale de esta muchacha ya que le gusta aprovecharse golpeando a sus compañeras", refiere.

Un vídeo, el cual fue tomado a las afueras del plantel, evidencia esta situación, en donde la presunta agresora de nombre Valeria "N", incita a otra niña a pelear, pero al no recibir respuesta, la agrede.

Se desconoce si esto fue en el turno matutino o vespertino, pero lo cierto, es son alumnas de dicho plantel.

Hasta ahora, ninguna autoridad, ha intervenido para evitar esta problemática.