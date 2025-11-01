Embisten a motociclista

Embisten a motociclistaEl incidente se registró alrededor de las 16:00 horas, siendo el afectado el conductor de una motocicleta quien es repartidor de paquetería
Motociclista de oficio repartidor resultó lesionado la tarde del jueves en la carretera Río Bravo-Reynosa, en las inmediaciones del Rastro Municipal.
¿Qué ocurrió?
El incidente se registró alrededor de las 16:00 horas, siendo el afectado el conductor de una motocicleta color rojo con negro, quien es repartidor de paquetería. Los testigos de los hechos, automovilistas que circulaban por el rumbo, socorrieron a la víctima, a la vez que dieron parte a los servicios de emergencia.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Al lugar acudieron elementos de Tránsito local, así como el perito en turno, mientras que socorristas de Cruz Roja auxiliaron a la víctima. El motociclista derribado fue trasladado por los paramédicos de la benemérita institución a recibir atención en nosocomio local, mientras que la moto quedó a disposición de Tránsito.