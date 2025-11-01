Embisten a motociclista

Motociclista de oficio repartidor resultó lesionado la tarde del jueves en la carretera Río Bravo-Reynosa, en las inmediaciones del Rastro Municipal.

¿Qué ocurrió?

El incidente se registró alrededor de las 16:00 horas, siendo el afectado el conductor de una motocicleta color rojo con negro, quien es repartidor de paquetería. Los testigos de los hechos, automovilistas que circulaban por el rumbo, socorrieron a la víctima, a la vez que dieron parte a los servicios de emergencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?